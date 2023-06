Fußball: 2:0 – Iggingen ist zurück in der Kreisliga A

Foto: fabro

Nach dem Sieg über den TSB Gmünd (1:0) setzt sich der VfL Iggingen in der Relegation auch gegen die SG Alfdorf/​Hintersteinenberg durch und feiert die sofortige Rückkehr in die Fußball-​Kreisliga A. Für den Aufsteiger treffen Valentin Sachsenmaier (10. Minute) und Felix Leinmüller (83.).

Freitag, 16. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Es war kein spielerischer Hochgenuss, den die beiden Kontrahenten den rund 700 Zuschauern im Rötenbergstadion boten. Dafür waren vor allem die zweiten 45 Minuten spannend, in denen Alfdorf/​Hintersteinenberg mächtig auf den Ausgleich drängte, sich am Ende jedoch dem VfL Iggingen mit 0:2 geschlagen geben musste. Für die SG unter Trainer Stefan Hirsch wäre in der Drangphase sicher mehr drin gewesen, für Steffen Hägele und seinen VfL Iggingen war der Sieg unter dem Strich verdient, auch wenn der Coach mit der Leistung seines Teams nicht zufrieden war: „Es war von uns kein gutes Spiel, das können wir sicherlich besser“, meinte er nach dem Schlusspfiff.





Dabei erwischte der VfL einen Einstand nach Maß. Bereits nach zehn Minuten lagen die leicht favorisierten Igginger mit 1:0 in Front. Torschütze – wer sonst – war Valentin Sachsenmaier. Nach einem langen Ball in die Spitze profitierte er davon, dass sich das gegnerische Verteidigerpaar uneins war. Sachsenmaier stieg hoch und köpfte den Ball aus etwa acht Metern in die Maschen. Doch die Führung brachte eher den VfL, als Alfdorf/​Hintersteinenberg aus dem Konzept.





