Glasfaser: Infoabend zu Ausbau in den „weißen Flecken“ in Gschwend

Symbolbild: Bing Image Creator

Breitband als Großprojekt: Fast alle der 84 Wohnplätze in der Gemeinde Gschwend werden vom bevorstehenden Glasfaser-​Ausbau betroffen sein. Am Montag findet ein Bürger-​Informationsabend in der Gemeindehalle Gschwend statt.

Freitag, 16. Juni 2023

Benjamin Richter

Wie die Gschwender Gemeindeverwaltung mitteilt, beginnt die Bürgerversammlung am Montag, 19. Juni, um 19 Uhr. Dabei wird es schwerpunktmäßig um den Ausbau des Internet-​Breitbandnetzes in den Bereichen „Weiße Flecken“ im Gemeindegebiet und „Gewerbegebiet Gschwend“ gehen.

Der Ausbau betrifft fast alle der insgesamt 84 Wohnplätze in der Gemeinde Gschwend. Der Hauptort Gschwend sowie Honkling und Straßenhaus gelten als ausreichend versorgte „schwarze Flecken“, Frickenhofen und Mittelbronn als „graue Flecken“. Diese Wohnplätze sind nach Angaben der Gemeinde Gschwend nicht direkt von der Baumaßnahme tangiert.

Alle anderen Wohnplätze — darunter Waldhaus, Wildgarten und Buchhaus nur zum Teil -, inklusive der Straßen, Wege und Grundstücke sind davon betroffen und profitieren davon, wie die Gemeinde weiter mitteilt. Nähere Informationen finden Interessierte unter gschwend​-startet​-durch​.de





