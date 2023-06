Heuchlingen: Bundesverdienstkreuz für Erika Waidmann

Seit über 30 Jahren engagiert sich Erika Waidmann aus Heuchlingen für Hilfsprojekte in Indien, zuerst im Heuchlinger Helferkreis, dann bei Asha. Dafür bekam sie nun das Bundesverdienstkreuz am Bande von Landrat Dr. Joachim Bläse überreicht.

Freitag, 16. Juni 2023

Sarah Fleischer

Anlass dieser Ansprache ist Erika Waidmann. Die gebürtige Fachsenfelderin erhielt am Freitag für ihr jahrzehntelanges Engagement in der Indien-​Hilfe das Verdienstkreuz der Bundesrepublik am Bande. „Das ist eine der höchsten Auszeichnungen, die die Bundesrepublik verleiht“, so Bläse. In seiner Rede warf er ein Licht auf das weitreichende Engagement von Waidmann. Sie sei Gesicht und Motor des Heuchlinger Helferkreises und von Asha, habe in zahlreichen Projekten nachhaltige Entwicklungshilfe geleistet.







„Das ist eine besondere Auszeichnung, die man nicht alle Tage durchführt – auch nicht als Landrat“, betonte Dr. Joachim Bläse gleich zu Beginn seiner Laudatio.

