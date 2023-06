Jubiläum in Horn: Der TGV feiert sein 100-​jähriges Bestehen

Foto: TGV Horn

Von Samstag bis Montag dauern die Festlichkeiten anlässlich des 100-​jährigen Bestehens des TGV Horn. Zum Auftakt des Festes wird am Samstag um 17 Uhr ein Fußballteam des TGV gegen den TV Heuchlingen antreten. Danach geht es mit den „Gschlampadn“ und „Heilix Blechle“ zur Sache.

Freitag, 16. Juni 2023

Franz Graser

Der Festtag am Sonntag beginnt mit einem Frühschoppen, den der Musikverein Horn musikalisch umrahmt. Pünktlich um 14 Uhr startet der große Festumzug, der die knapp 50 Gruppen und Vereine von Horn über den Staudamm am Federbachstausee bis zum Festgelände führt. Anschließend folgt der traditionelle Fahneneinmarsch, den die Horner Musiker stimmungsvoll gestalten. Am Abend unterhält dann der Musikverein aus Mutlangen die Besucher im Festzelt.



Traditionell gibt es bei einem Jubiläum am Montag natürlich auch ein Kinderfest. Dieses startet bereits um 9 Uhr, wie es sich für einen Turnverein gehört, sportlich. Auf dem neuen Horner Sportgelände treten die Schülerinnen und Schüler der Gögginger Grundschule in den leichtathletischen Disziplinen zu den Bundesjugendspielen an. Ab 14 Uhr folgt dann ein bunter Kindernachmittag.



Der Turn– und Gesangverein Horn wurde an Fronleichnam 1923 in der Horner Schlosswirtschaft gegründet. Neben dem Turnen und der Leichtathletik gesellte sich Ende der 1920er-​Jahre auch ein Männerchor dazu. Heutzutage gibt es zwar keinen Männerchor mehr im Verein, aber eine rührige Gesangsgruppe mit über 30 Sängerinnen und Sängern trifft sich immer mittwochs in der Horner Hütte zum gemeinsamen Singen.