Normannia Gmünd: Relegation gegen den SC Lahr

Foto: Astavi

Der Vizemeister der Fußball-​Verbandsliga Württemberg, der 1. FC Normannia Gmünd, zeigt sich gut vorbereitet auf den SC Lahr, der an diesem Samstag zum Relegationshinspiel um den Oberliga-​Aufstieg im WWG-​Sportpark in Schwäbisch Gmünd zu Gast ist.

Freitag, 16. Juni 2023

Alex Vogt

34 Sekunden Lesedauer



An diesem Samstag (15.30 Uhr) nun beginnt der erste Teil der beiden Spiele des Jahres für den 1. FC Normannia Gmünd. Zu Gast sein wird der Vizemeister der Verbandsliga aus Südbaden, der SC Lahr. Es geht um nicht weniger als die Teilnahme an der Oberliga in der Saison 2023/​24.



„Die Spieler sind fokussiert, konzentriert, dabei aber auch recht entspannt“, sagt Normannia-​Trainer Zlatko Blaskic mit Blick auf dieses anstehende Highlight.





Was Zlatko Blaskic über den Gegner aus Lahr sagt und wie sich die Normannia auf dieses Relegationshinspiel vorbereitet hat, lesen Sie im FCN-​Vorbericht in der Rems-​Zeitung vom 16. Juni.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



259 Aufrufe

137 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen