TSGV Waldstetten verpflichtet zwei Neue

Die Saison 2022/​23 ist kaum zu Ende gespielt, da hat der Fußball-​Landesligist TSGV Waldstetten für die neue Runde bereits seine ersten beiden Neuzugänge verpflichtet. Mit dem 21-​jährigen Stürmer Nico Waidmann (auf dem Bild links) kehrt ein altbekanntes Gesicht zum TSGV zurück ins Stadion „Auf der Höhe“. Neu ist der 19-​jährige Liandro Cudazzo (rechts), der von der U19 des 1. FC Normannia Gmünd zum TSGV wechselt.

Freitag, 16. Juni 2023

Alex Vogt

Diese beiden Zugänge haben die beiden Sportlichen Leiter des TSGV, Lukas Hartmann und Mario Rosenfelder, schon länger unter Dach und Fach gebracht, sie wollten es jedoch erst nach der Saison kommunizieren.



Auf Cudazzo hatte man mehr oder weniger gewartet, wie Hartmann berichtet: „Wir wussten, dass er rauskommt aus der Jugend und sind auf ihn zugegangen. Natürlich hatten ihn auch andere Vereine auf dem Schirm, umso mehr freuen wir uns, dass wir ihn von uns überzeugen konnten“, sagt Hartmann. Cudazzo hatte im Vorfeld einige Male mittrainiert und Waldstettens Trainer Bernd Maier sowie die Verantwortlichen von sich überzeugt.

Für den TV Heuchlingen erzielte Waidmann in der vergangenen Saison in der Kreisliga AI 15 Treffer, mit nun 21 Jahren möchte er einen neuerlichen Anlauf bei den Waldstettern nehmen – und den trauen ihm Maier, Hartmann, Rosenfelder & Co. definitiv zu.





Mehr zu diesen beiden Neuverpflichtungen lesen Sie im TSGV-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 17. Juni.



