VHS-​Kurs „klimafit“: Erfolgreicher Abschluss

Foto: vhs

Die Klimakrise ist ein globales Problem, das sich regional ganz unterschiedlich auswirkt. Wie kann jede und jeder dazu beitragen, das Klima zu schützen und so für eine klimaneutrale Stadt kämpfen? Antworten bot ab März der Kurs „klimafit – Klimawandel vor der Haustür! Was kann ich tun?“ an der Gmünder VHS.

Freitag, 16. Juni 2023

Sarah Fleischer

40 Sekunden Lesedauer



An sechs Kursabenden lernten die Kursteilnehmer mehr über die Ursachen und Folgen des Klimawandels und wie er sich vor der eigenen Haustür auswirkt. Kursleiterin ist Stephanie Adler ist begeistert von dem großen Interesse der Teilnehmer. Sie freut sich darauf, dass der Kurs weitergehen soll. Da sind sich Ingrid Hofmann, Leiterin der Gmünder VHS und Franka Zanek, Leiterin des Amts für nachhaltige Entwicklung, Klimaschutz und Bürgerbeteiligung ebenfalls einig. „Wir können den Weg hin zu einer klimaneutralen Stadt nur schaffen, wenn alle Gmünderinnen und Gmünder den Weg gemeinsam mit uns gehen“, so Zanek.







