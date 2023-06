Weleda baut in Schwäbisch Gmünd Jobs ab

Hochwertige Cremes und alternative Heilmittel: Vor mehr als 100 Jahren von Rudolf Steiner gegründet, hat Weleda heute mit Verlusten zu kämpfen. Grund dafür ist neben der hohen Inflation auch ein Gesetz zu homöopathischen Heilmitteln in Frankreich.

Freitag, 16. Juni 2023

Benjamin Richter

Auf Anfrage unserer Zeitung teilte ein Sprecher mit, dass in diesem Jahr eine zweistellige Zahl an Stellen in Baden-​Württemberg abgebaut werden solle. Wie hoch die Zahl ist, sei noch Gegenstand von Gesprächen zwischen Betriebsrat, Personalabteilung und Geschäftsleitung.

Auch am Hauptsitz in der Schweiz wurden seit letztem Jahr Mitarbeiter in Zwangsurlaub geschickt. Zudem wurde dieses Jahr die Herstellung vor allem von anthroposophischen Arzneimitteln am Standort in Huningue in Frankreich eingestellt und bis Ende März insgesamt 129 Stellen abgebaut.





Was es mit dem neuen Homöopathie-​Gesetz in Frankreich auf sich hat und wie es nun für die Weleda-​Mitarbeiter in Schwäbisch Gmünd weitergeht, lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch online im iKiosk.



Einst Vorreiter in der Herstellung von Naturkosmetik und von alternativen Heilmitteln, hat das Unternehmen Weleda heutzutage mit wirtschaftlichen Sorgen zu kämpfen. Die Aktiengesellschaft hat ihren Hauptsitz in der Schweiz in Arlesheim bei Basel — und mit 952 Mitarbeitern eine ihrer europäischen Niederlassungen in Schwäbisch Gmünd.Obwohl das Unternehmen 2021 noch mitteilte, gut durch die Coronakrise gekommen zu sein, vermeldete die Weleda AG im Jahr 2022 einen Umsatz von 413,8 Millionen Euro und damit einen Rückgang um 2,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Inzwischen hat man Konsequenzen gezogen, die auch das Personal in Schwäbisch Gmünd unmittelbar betreffen.

