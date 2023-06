50er-​Fest: Großartige Stimmung bei den Altersgenossen

Foto: fg

Es war ein Tag wie gemalt: Die Altersgenossen des Jahrgangs 1973 genossen bei ihrem Zug durch die Stadt das sommerlich warme Wetter und die Gratulationen der Gmünderinnen und Gmünder. Und wie im Vorfeld versprochen, haben die Gmünder 50er die Stadt gerockt.

Samstag, 17. Juni 2023

Franz Graser

22 Sekunden Lesedauer



Denn im Zug fuhr ein Musik-​Truck mit, auf dem eine Live-​Band jene Rock-​Songs spielte, die die 50er in ihrer Jugend begleitet haben. Zum Abschluss gab’s „Highway to Hell“, aber zuvor stimmten die 50er ganz klassisch die Gmünder Stadthymne, den „Alois“ an.