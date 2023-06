Beachvolleyball: DJK-​Team scheidet verletzungsbedingt aus

Fotos: Fabro

So hatten sich die Lokalmatadorinnen Svenja Baur und Lisa Denzinger von der DJK Gmünd ihren Auftritt beim baden-​württembergischen Ranglistenturnier im Beachvolleyball nicht vorgestellt. Nachdem die Gmünderinnen in ihrer Auftaktpartie am Samstag den ersten Satz gegen Samira Roos und Nina Lange mit 15:12 gewannen, kam das Aus zu Beginn des zweiten Abschnitts. Die alte Knieverletzung von Lisa Denzinger brach wieder auf, und die Partie musste vorzeitig beendet werden.

Samstag, 17. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Am Sonntag geht es auf dem Johannisplatz mit den Frauen um 9.30 Uhr weiter, die Männer steigen um 10.15 Uhr ein.

In der Rems-​Zeitung vom Montag wird es einen ausführlichen Bericht über den Bierschneider Beachvolleyball Cup, ein Turnier der Kategorie A Top+, geben. Mit zwei Siegen startete der einzige Gmünder bei den Männern, Felix Roos. Mit seinem Partner Alexander Benz, vom künftigen Erstligisten in der Halle, Baden Volley SSC Karlsruhe, holte er den ersten Sieg mit 2:0 gegen Hommel/​Lehmann und den zweiten mit 2:1 gegen Kössler/​Lachmund. Gewinnen die beiden ihre dritte Partie ab 20.15 Uhr auf dem Johannisplatz, ist das Halbfinale am Sonntag schon eingetütet.

„Wir waren ein wenig nervös“, begründete die für den Beachverein Freiburg spielende Gmünderin Samira Roos offen den Verlust des ersten Satzes. Es sei seltsam gewesen, gegen die „Eigenen“ zu spielen. Nach dem Spielabbruch verloren Roos/​Lange gegen das starke Duo Julia Jungmann/​Sandra Szychowska (13:15, 8:15). Da erst die zweite Niederlage zum Ausscheiden führt, ging es danach gegen Clarissa Preuss und Silvia Schmid vom TTV Dettingen. Mit einem knappen 2:1 (15:13, 16:18 und 15:12) zogen die Freiburgerinnen in die nächste Runde ein. Mit einem weiteren Sieg (Spielbeginn um 18 Uhr) wäre das Halbfinale am Sonntag erreicht. So weit wollten die beiden nicht denken: „Wir haben uns immer noch nicht richtig frei gespielt. Die Verletzung von Lisa hat uns beschäftigt“, so Nina Lange.

