Beilage „Wochenende“: Urlaub unter Palmen geht auch in Gmünd

Foto: Joachim Pflug

Die aktuelle Wochenendbeilage zeigt auf der Titelseite eine Palme, die in einem Gmünder Garten wächst. Müssen wir uns vielleicht in Zukunft an einen solchen Anblick gewöhnen? Um den Wandel, den die Vegetation durchmacht, geht es in der Reportage der Wochenendbeilage.

Samstag, 17. Juni 2023

Franz Graser

In der Reportage erklärt ein Förster eindrücklich , warum die sommerliche Trockenheit den Bäumen zusetzt und Stress für sie bedeutet, welche Arten davon besonders stark betroffen sind – und was dagegen getan werden kann.

Im Mittelpunkt des Ortsporträts steht diesmal Straßdorf. Die Bedeutung des Ortsnamens liegt auf der Hand: das Dorf an der Straße. Tatsächlich liegt Straßdorf an einem Verkehrsweg, den die Römer gebaut haben, um ihr Kastell Schirenhof mit den Provinzhauptstädten und mit Rom zu verbinden.







Aber der Ort hat so viel mehr zu erzählen – zum Beispiel über die Liebe zur Kunst: Die Wege rund um Straßdorf könnte man problemlos als Freilichtgalerie ansehen. Und auch über die Dorfgemeinschaft ließe sich viel berichten: So beteiligte sich einst das ganze Dorf an der Suche nach einem entlaufenen Kalb.









Darüber hinaus gibt es viel Wissenswertes für Kinder, zahlreiche Berichte aus dem Vereinsleben, faszinierende Leserfotos und viel Rätselspaß.

