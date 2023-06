Ehrung: Silbernes Einhorn für Prof. Dr. Reinhard Kuhnert

Foto: svgd

Professor Dr. Reinhard Kuhnert wurde mit großem Dank für sein 36-​jähriges Engagement im Kuratorium der Eduard-​Dietenberger-​Stiftung verabschiedet. Nachfolgerin ist Dr. Sandra Kostner.

Samstag, 17. Juni 2023

Gerold Bauer

Trotz seines vielseitigen Engagements – unter anderem als Mitglied im Kreistag des Ostalbkreises sowie im Gemeinderat der Stadt Schwäbisch Gmünd, Präsident des DRK-​Kreisverbands Schwäbisch Gmünd und nicht zuletzt viele Jahre als Rektor der Pädagogischen Hochschule, hat Professor Dr. Kuhnert in zahlreichen Sitzungen der Dietenberger-​Stiftung mitdiskutiert, mitberaten und mitentschieden. Immer mit Witz, großem Sachverstand und zum Wohle der Stiftung.





Erfahren Sie in der Samstagsausgabe der RZ mehr über Kuhnerts Wirken in dieser Stiftung — und auch darüber, was es mit dieser Gmünder Stiftung auf sich hat.



