Immer ein Hingucker: Die Begleitfahrzeuge der 50er

Fotos: fg

Der Altersgenossentag ist zwar für viele Gmünderinnen und Gmünder der höchste Festtag überhaupt. Aber das bedeutet nicht, dass die Jubilarinnen und Jubilare ihr Jahrgangsfest so ganz bierernst nähmen. Das ist nicht zuletzt bei den kleinen Bollerwagen zu sehen, die viele Altersgenossen hinter sich herziehen.

Samstag, 17. Juni 2023

Franz Graser

Und was für eine Fülle verschiedener Modelle war diesmal am Start! Dietmar Dlask, der Vorsitzende des AGV, führte standesgemäß eine Weinbar mit sich, auch ein Feuerwehrauto mit drehenden Lichtern war zu sehen. Wieder andere nahmen ihr Alter auf die Schippe und zogen einen Plüschdinosaurier hinter sich her oder firmierten gleich als „Oldi“. Es gab eine Menge zum Schmunzeln bei diesem Festzug. Und auch das Gmünder Wappentier durfte nicht fehlen.