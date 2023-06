Kroatien liegt jetzt näher an Schwäbisch Gmünd

Foto: jtw

Kroatien war für den Gmünder Bildhauer, Maler und Zeichner Max E. Seiz bis zu seinem Lebensende ein Sehnsuchtsort. Noch mit 90 besuchte er das Land, in dem er auch ein Atelier hatte. Es ist deshalb naheliegend, dass die Villa Seiz jetzt Kunst aus Kroatien zeigt.

Samstag, 17. Juni 2023

Jürgen Widmer

49 Sekunden Lesedauer



Dieser – hier schließt sich der Kreis – lebt und arbeitet ebenfalls zeitweise in Istrien und studierte Bildhauerei bei Josip Diminic, der ebenfalls in der Ausstellung vertreten ist. Über Becker kam Seiz auch in Kontakt mit den kroatischen Kunstschaffenden. Gemeinsam entstand so die Idee zu der Ausstellung.





Genaueres zur Ausstellung lesen Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.



Die Gesellschaft hätte Seiz (1927 — 2020) vermutlich gefallen: Schon zu Lebzeiten suchte er Kontakt zu kroatischen Künstlern und erwarb auch Werke von ihnen. Mehr als 20 Jahre fuhr er immer wieder in die Gegend um Pula, unterhielt dort ein kleines Atelier. „Das letzte Mal waren wir mit ihm dort, als er 90 war, mit Rollstuhl und Rollator“, erinnert sich seine Tochter, die Galeristin Andrea Seiz. Jetzt treffen seine Arbeiten in seinem ehemaligen Wohnhaus am Nepperberg auf die Werke von namhaften kroatischen Künstlerinnen und Künstlern, sowie auf die Arbeiten des Bildhauers Axel Becker.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



276 Aufrufe

196 Wörter

43 Minuten Online



Beitrag teilen