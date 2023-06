Mit dem Ostalbwanderer zur Schelmenklinge

Fotos: Markus Weber/Ostalbwanderer.de

Die Schelmenklinge gehört zu den beliebtesten Attraktionen auf der Ostalb. In liebevoller Kleinarbeit baut der Schwäbische Albverein seit Jahrzehnten jedes Jahr an dem kleinen Bächlein in der steilen Klinge zahllose Wasserspiele auf. Eine kurzweilige Wanderung mit zwei besonderen Abenteuern für Kinder!

Samstag, 17. Juni 2023

Franz Graser

Unsere Wanderung führt uns von Lorch direkt an den unteren Einstieg der Klinge. Wir wandern über einen Pfad und am oberen Ende über Treppen an den Wasserspielen und einem (künstlichen) Wasserfall vorbei auf die Hochebene des Welzheimer Waldes.











Nach Flugschau, Besichtigung von Kloster und dem römischen Wachturm daneben, geht es die letzten Meter hinunter in die Stadt Lorch. Eine spannende Runde mit vielen Highlights für Kinder!





Eine detaillierte Beschreibung der Tour mit Karte, Höhenprofil, Fotos und weiteren Tipps finden Sie auf ostalb​wan​derer​.de



Nach einer Runde über die Hochfläche, die wir zum großen Teil unter dem schattigen Blätterdach des Waldes verbringen, geht es hinab zum Kloster Lorch. Die Route ist so bemessen, dass man ohne Hektik pünktlich um 15 Uhr bei der Stauferfalknerei am Kloster ist, wo zu dieser Zeit jeden Sonntag eine Flugschau stattfindet. Es ist nicht nur für Kinder ein tolles Erlebnis die großen Greifvögel hautnah zu erleben!

