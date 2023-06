Normannia Gmünd: 3:0 gegen SC Lahr

Fotos: fabro

Mit einem 3:0 (3:0)-Heimsieg gegen den SC Lahr hat sich der Fußball-​Verbandsligist 1. FC Normannia Gmünd im Relegationshinspiel um den Aufstieg in die Oberliga eine sehr gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Sonntag in Lahr geschaffen.

Samstag, 17. Juni 2023

Alex Vogt

Durch diesen 3:0-Sieg und ohne Gegentreffer im Hinblick auf die gültige Auswärtstorregel hat der 1. FC Normannia Gmünd die Tür in Richtung Oberliga Baden-​Württemberg weit aufgestoßen. Das Rückspiel steigt am Sonntag, 25. Juni, um 15 Uhr in Lahr.







Vor rund 1400 Zuschauerinnen und Zuschauern im WWG-​Sportpark ist der Normannia ein Raketenstart in diesen ersten Teil der beiden Spiele des Jahres gelungen. Die Mannschaft von Zlatko Blaskic gab von Anfang an Vollgas und überrollte den SC Lahr förmlich. Durch die Treffer von Fabian Kianpour aus kurzer Distanz nach einem Eckball von Jermain Ibrahim in der achten Minute, Tim Grupp (18.) mit einem satten Schuss aus 18 Metern und Alexander Aschauer per Flachschuss stand es nach 22 Minuten schon 3:0. Bis zur Halbzeit gestaltete sich das Geschehen dann ausgeglichener ohne große Hochkaräter in beiden Strafräumen.Nachdem die Normannen zum Start in die zweiten 45 Minuten einige Chancen vergeben hatten, dem hohen Anfangstempo dann aber Tribut zollen mussten, rückte zusehends FCN-​Schlussmann Yannick Ellermann in den Blickpunkt. Denn je länger die Partie dauerte, desto aktiver spielten die Gäste nach vorne. So musste Ellermann einige Male ins Geschehen eingreifen und bewahrte die Hausherren vor einem Gegentreffer. Insbesondere in der 86. Minute, als er den Ball nach einem von Gabriel Gallus getretenen Foulelfmeter parierte. In der Nachspielzeit hätte der FCN bei Konterchancen noch auf 4:0 erhöhen können und bekam Gäste-​Akteur Jannis Kalt von Schiedsrichter Fabian Reuter aus Heidelberg die Ampelkarte gezeigt.

