7:3-Sieg: FC Mögglingen steigt in Bezirksliga auf

Fotos: Zimmermann

Der FC Stern Mögglingen hat im entscheidenden Relegationsspiel mit einer starken Offensivleistung gegen den VfL Gerstetten geglänzt und feiert durch den 7:3 (2:1)-Sieg in Abtsgmünd den Aufstieg in die Fußball-​Bezirksliga.

Sonntag, 18. Juni 2023

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Die Mannschaft von Trainer Tuna Tözge hat Historisches geschafft. Denn erstmals überhaupt in der Vereinsgeschichte steigt der FC Stern Mögglingen damit in die Bezirksliga auf. Gegen einen vor allem in der Defensive erschreckend schwachen VfL Gerstetten gelang der letzte Schritt zum Aufstieg letztlich einfacher und souveräner als gedacht.



Die Mögglinger Tore zu diesem fulminanten Kantersieg fielen durch Sinan Keskin (2), Fynn Wiedmann (2), Ibrahim Cakmak, Dennis Buchhauser und ein Eigentor, für den nun aus der Bezirksliga abgestiegenen VfL Gerstetten trafen Samed Yirgit Can Kulaksiz, Marcel Kässmeyer und Edis Yoldas.





Den ausführlichen Spielbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19. Juni.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



469 Aufrufe

134 Wörter

48 Minuten Online



Beitrag teilen