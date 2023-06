Beachvolleyball: Felix Roos holt sich die Beachkrone

Fotos: fabro

Der Gmünder Felix Roos gewinnt zum ersten Mal das baden-​württembergische Ranglistenturnier im Beachvolleyball in seiner Heimatstadt. Im Finale schlägt er mit seinem Partner Alexander Benz (beide Baden Volley Karlsruhe) die Badener Leon Meier und Lucas Wenz in zwei Sätzen mit 21:16 und 22:20.

Sonntag, 18. Juni 2023

Thomas Ringhofer

Bei den Frauen geht der Bierschneider Cup an Lilly Faroß und Emma Gangey aus Berlin. Für Svenja Baur und Lisa Denzinger von DJK Gmünd kam bereits in der Auftaktpartie verletzungsbedingt das Aus. Samira Roos, die 2021 gewann, kam diesmal mit ihrer Partnerin Nina Lange mit Pech nicht über die Vorrunde hinaus.





Wie die beiden Turniere verliefen, und warum sogar der Präsident des württembergischen Volleyballverbands Gmünd besuchte, lesen Sie in der Montagsausgabe der Rems-​Zeitung.



Dass im Finale am Sonntagnachmittag keines der an Top gesetzten Teams aus St. Pauli oder Berlin standen, war sicherlich ein wenig überraschend. Dass in Felix Roos dafür ein Gmünder am Ende souverän im Endspiel stand, war für die Zuschauer dafür umso schöner. Und dass Felix Roos gemeinsam mit seinem Partner Alex Benz ein hochklassiges und bis zum Schluss spannendes Finale gewann, setzte dem Ganzen die Krone auf. „Wir haben uns von Spiel zu Spiel extrem gesteigert. Im Endspiel ist es uns gelungen, über unsere Aufschläge viel Druck zu machen, sodass wir immer wieder Punkte beim Block machen konnten“, sagte Felix Roos am Rande der Siegerehrung mit Bürgermeister Christian Baron.

