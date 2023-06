Ausstellung „Wer ist T.rallala“ im Unikom in Gmünd eröffnet

Faszinierende Zusammenkunft künstlerischer Perspektiven: Ausstellung im Unikom lädt Besucher ein, die Werke von Dragana Damjanovic-​Schachner und Toby Grey zu entdecken. Mit ihrer Malerei drückt die gebürtige Serbin ihre Erfahrungen aus, während Grey sich mit identitätsbildenden Aspekten auseinandersetzt.

Montag, 19. Juni 2023

Benjamin Richter

„Wer ist T.rallala, was bedeutet eigentlich Trallala?“, fragte sich auch Joy Asongazoh Alemazung, Bürgermeister der Stadt Heubach, der am Samstagabend einer der Redner auf der Vernissage mit Kunst, Tanz und Musik im Unikom in Schwäbisch Gmünd war.

Alemazung versuchte sich diesen zum Schmunzeln anregenden Ausstellungstitel zu erklären und freute sich über die positive Wirkung der Kreativität und der Malerei auf Körper und Seele eines jeden Menschen. Er beschrieb das ganzheitliche Erleben der Kunst auf die Künstlerin, aber natürlich auch auf die Betrachter.

Alemazung, der wohl schon viele Jahre mit Dragana Damjanovic-​Schachner befreundet ist, freute sich über die Strahlkraft und Lebendigkeit der Werke und zog Vergleiche zu seinem Heimatkontinent Afrika.

„Ich lade Sie ein, die Visionen der Bilder zu empfangen und an ihnen zu partizipieren. Lassen Sie Ihre Herzen in Resonanz mitschwingen“, forderte Alemazung die zahlreichen Besucherinnen und Besucher an diesem Abend strahlend auf.

Die Ausstellung zeigt Malerei von Dragana Damjanovic-​Schachner und von Toby Grey aus Berlin. Die Künstler präsentieren im Unikom einen spannenden Dialog zwischen zwei unterschiedlichen künstlerischen Perspektiven.

Als Kunsthistorikerin, Politikerin und Lehrerin mit Migrationshintergrund liegt es der gebürtigen Serbin Dragana Damjanovic-​Schachner am Herzen, ihre Erfahrungen und Emotionen in ihrer Malerei auszudrücken.

Der deutsche Maler Toby Grey aus Berlin ergänzt die Ausstellung mit seinen beeindruckenden Werken, die sich mit identitätsbildenden Aspekten auseinandersetzen und eine introspektive Reise darstellen. Die Ausstellung kann noch bis 17. Juli im Unikom besucht werden.





