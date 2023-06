Das Ostalb-​Handwerk fordert Reformen

Das Sommerfest der Kreishandwerkerschaft Ostalb hat Kreishandwerksmeisterin Katja Maier zu einer Standortbestimmung genutzt. Sie zeigte sich unter anderem besorgt wegen des Reformstaus und der zunehmenden Bürokratisierung.

Montag, 19. Juni 2023

Franz Graser

„Das regionale Handwerk zeigt sich trotz aller krisenbedingten Belastungen robust. Lage und Stimmung sind allerdings fragil und die Krise mit hoher Inflation, schwierigen Lieferketten, Zurückhaltung bei den Kunden und Energiebelastung ist nicht vorbei.“ Dies hat Kreishandwerksmeisterin Katja Maier auch im Namen ihres Kollegen Alexander Hamler beim Sommerfest der Kreishandwerkerschaft im Garten des Hauses des Handwerks in Aalen festgestellt. Die Veranstaltung unter freiem Himmel löst die traditionellen Neujahrsempfänge ab – der letzte hatte 2020 in Schwäbisch Gmünd stattgefunden.









Sie treibe die Sorge um, sagte die Kreishandwerksmeisterin weiter, dass Deutschland wie zur Jahrtausendwende „der kranke Mann Europas“ werde. Denn wie damals gebe es einen Reformstau. Die Betriebe ächzten unter der Überbürokratisierung auf allen Ebenen und das Bildungssystem müsse dringend reformiert werden.







Seither, unterstrich die Rednerin, habe sich die Welt drastisch verändert. Es gebe Themen, die nach wie vor aktuell seien, etwa die Konjunktur und der Fachkräftemangel. Die Herausforderungen seien aber größer geworden. „Es ist einiges nicht so gelaufen, wie es hätte sein sollen!“ Man dürfe aber nicht mit Schuldzuweisungen reagieren, sondern müsse sich fragen, was man falsch gemacht habe und was man besser machen könne. Maier: „Ein Weiter so kann es nicht geben. Es gibt eine Verantwortung für die Stabilität in unserem Land. Und die muss wahrgenommen werden!“

