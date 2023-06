Ostalb: Wetterdienst warnt vor starker Hitze

Foto: Rike /​pix​e​lio​.de

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor einer starken Wärmebelastung am Dienstag. Auch am Mittwoch werden heiße Temperaturen erwartet. Gerechnet wird an beiden Tagen mit Temperaturen über 32 Grad Celsius.

Montag, 19. Juni 2023

Benjamin Richter

34 Sekunden Lesedauer



Der Deutsche Wetterdienst gibt Tipps für richtiges Verhalten, um die heißen Tage zu überstehen. Es wird empfohlen, ausreichend zu trinken und die direkte Sonne zu vermeiden.

Besonders am Nachmittag ist die Sonneneinstrahlung gefährlich. Gelüftet werden soll nur dann, wenn es draußen kälter ist als drinnen. Auch körperlich anstrengende Aktivitäten sollen ausfallen.

Hilfreich sei es auch, leichte und luftige Kleidung zu tragen und an eine Kopfbedeckung zu denken. Werden ungewöhnliche Symptome wie Kreislaufbeschwerden, starke Kopfschmerzen und/​oder Erbrechen festgestellt, sei es ratsam, einen Art zu informieren. Besonders auf Kinder und ältere Menschen soll man an diesen Tagen vermehrt achten.





Die komplette Ausgabe der Rems-​Zeitung gibt es online auch im iKiosk.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



323 Aufrufe

137 Wörter

45 Minuten Online



Beitrag teilen