Winfried Breitweg: Sein Herz schlägt für die Stauferstadt

Er gehört zu den bekanntesten Gesichtern in Schwäbisch Gmünd, denn Jahrzehnte seines Lebens stellte er sowohl hauptamtlich als auch ehrenamtlich in den Dienst fürs kommunale Miteinander. So könnte sich vor Winfried Breitwegs Haustüre im Laufe des Tages durchaus eine Schlange von Gratulanten bilden, so wie die Gmünder Fasnetsfreunde 20 Jahre lang anstanden, um Eintrittskarten für „seine“ Prunksitzung im Stadtgarten zu ergattern.

Zwei Jahrzehnte lang führte und organisierte Breitweg erfolgreich diesen damals noch rein lokalbezogenen Höhepunkt der guten Laune im Congress Centrum Stadtgarten. Jeweils 1000 Gäste hauten sich vor Vergnügen auf die Schenkel. Aufgrund des Andrangs gab’s unter Präsident Breitweg zeitweise sogar zwei Aufführungen. Doch hinter den Kulissen war es für den versierten Sitzungspräsidenten Winfried Breitweg stets ein hartes Stück Arbeit, alles auf die Beine zu stellen und es allen recht zu machen.







Ältere Gmünder erinnern sich noch schmunzelnd, wie Breitweg im Zuge einer Gmünder Gaunerkomödie zu diesem Job kam: Sein Vorgängerpräsident und Faschingsprinz war mit unterschlagenen Geldern am Mittelmeer plötzlich trickreich untergetaucht. Erst hieß es, er sei vielleicht von einem Haifisch aufgefressen worden, doch dann tauchte er nach einer Weltreise reumütig wieder auf. Die Richter gaben den Gmünder Banken die Mitschuld an der Affäre, weil sie voluminös und gutgläubig den Faschingsprinzen mit Krediten versorgt hatten.





Die ernste Seite des Lebens von Winfried Breitweg: 27 Jahre lang war er im Rathaus als Personalratsvorsitzender der wichtigste Interessensvertreter von rund 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Er hatte es mit mehreren Oberbürgermeistern als „Gegenspieler“ zu tun. In Tarifauseinandersetzungen und anderen Konflikten wurde oft heftig gestritten. Doch alle Stadtoberhäupter attestierten Breitweg ein faires Miteinander.







Ein ausführliches Portrait von Winfried Breitweg finden Sie in der heutigen Ausgabe der Rems-​Zeitung.





