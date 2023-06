Wissen: Auch kostenlose Virenschutzprogramme schützen gut

Foto: Pixabay

Die Stiftung Warentest hat 19 Virenschutzprogramme für Windows-​PCs unter die Lupe genommen. Unter den geprüften Programmen hat es keine Ausfälle gegeben. Selbst die kostenlosen Schutzprogramme leisten gute Arbeit.

Montag, 19. Juni 2023

Franz Graser

1 Minute 8 Sekunden Lesedauer



Warum Geld für ein Anti-​Viren-​Programm ausgeben, wenn schon die kostenlose Software in vielen Fällen ausreicht? Laut Stiftung Warentest bieten die Kaufprogramme noch viele Zusatzfunktionen wie zum Beispiel einen Sandbox-​Modus. Der erlaubt es, Software in einer sicheren Umgebung auszuführen, bis ihre Ungefährlichkeit erwiesen ist. Eine weitere Zusatzfunktion ist kostenpflichtiger Anti-​Viren-​Lösungen ist auch die Erstellung eines Notfallmediums. Dadurch lässt sich ein PC, der von Schadsoftware befallen ist, wieder starten, und auch die Datenrettung ist in vielen Fällen möglich.







Am besten schnitten in dem Vergleichstest die Schutzprogramme Avast One Individual, Bitdefender Internet Security und F-​Secure Safe ab. Aber auch die kostenlosen Programme schützen aus Sicht der Warentester gut vor Virenbefall. Die Tester heben hier die Gratisversion der Bitdefender-​Software hervor.





Wer mit Windows 10 oder 11 arbeitet, hat von Haus aus bereits einen Virenscanner mit an Bord, den Windows Defender. Der übernimmt den Schutz, wenn kein anderes Schutzprogramm auf dem Rechner installiert ist. Im Vergleich mit den anderen Programmen schneidet es aus Sicht der Experten von Stiftung Warentest allerdings etwas schlechter ab, weil es nach deren Erfahrung häufiger dazu neigt, falschen Alarm zu geben.







Bei Virenschutzprogrammen ist nicht unbedingt die teuerste auch die beste Lösung. Der Bitdefender Internet Security, der im Vergleichstest unter den besten drei Programmen gelandet ist, gehört mit einem Preis von rund 20 Euro pro Jahr zu den günstigsten Angeboten. Auch die „Computer Bild“ sieht die Sicherheitslösung mit einer Erkennungsrate von fast 100 Prozent als eine der besten ihrer Art an.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



290 Aufrufe

274 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen