Auseinandersetzung an Tankstelle in Schwäbisch Gmünd: Zeugen gesucht

Am Freitagvormittag kam es an einer Tankstelle in der Buchstraße zu einer Auseinandersetzung. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Freitag, 02. Juni 2023

Sarah Fleischer

Am Freitag gegen 11.25 Uhr kam es auf dem Areal einer Tankstelle in der Buchstraße zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Streithähnen.

Nach bisherigem Kenntnisstand waren insgesamt vier Personen am Streit beteiligt, sie wurden teilweise auch verletzt. Das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 07171 3580 beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd zu melden.

