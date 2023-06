Elternfest beim Talentcampus der Jugendkunstschule Gmünd

„Ich bin ich und wer bist du?“ – Unter diesem Motto lief der Talentcampus der Jugendkunstschule in den Pfingstferien. 30 Kinder zeigten am Freitagnachmittag beim Elternfest, was sie in den vergangenen vier Tagen gelernt haben.

Freitag, 02. Juni 2023

Sarah Fleischer

In diesem Jahr fand zum Abschluss des Workshops eine Performance im Saal der VHS sowie eine Vernissage in der Jugendkunstschule statt, erdacht von den Gruppen Musik, Theater und Kunst. Dazu steuerten die Eltern ein kleines Buffet bei. „Wir wollen mit dem Talentcampus ein Angebot für Kinder schaffen, deren Familien vielleicht kein Geld haben, um in den Ferien wegzufahren“, so Müller.





„Das Angebot ist kostenlos, inklusive einem warmen Mittagessen und wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert“, so Leiterin Gerburg Maria Müller.

