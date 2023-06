Heubach schreibt TV-​Geschichte mit „Public Viewing“ zur Krönung

Beim ersten großen TV-​Ereignis der Geschichte war Heubach ganz vorn mit dabei. Die Stadt am Rosenstein war der einzige Ort im damaligen Landkreis Schwäbisch Gmünd, an dem die Menschen am 2. Juni 1953 die Krönung von Königin Elizabeth II. verfolgen konnten.

Im pathetischen Stil der damaligen Zeit berichtete die „Rems-​Zeitung“ in ihrer Ausgabe vom 6. Juni 1953: „Im Kreis Schwäbisch Gmünd war es eine Heubacher Firma, das Radiogeschäft Bombera, die als erste die seltsam geformte, meterhohe Antenne aufstellte. Diese Antenne war es, die am Krönungstage zum ersten Male innerhalb unseres Kreises die geheimnisvollen Strahlen aus der regendurchpeitschten Atmosphäre auffing und sie als Bilder von relativ großer Schärfe auf den Empfangsschirm eines der modernen Fernsehgeräte zauberte.“

Wie viele Menschen damals die Krönung der Königin direkt verfolgten, verschweigt der Bericht. Gelobt wurde allerdings die Schärfe der Bilder, die auf der Mattscheibe zu sehen waren: Angeblich sei der Empfang in Heubach viel besser gewesen als auf den Höhen rund um Stuttgart, meinte der Reporter.





Wie unterschiedlich Großbritannien und Deutschland zu jener Zeit in puncto Fernsehen aufgestellt waren und welche Spuren die TV-​Pioniertat in Heubach hinterlassen hat, erfahren Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung. Die komplette Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



