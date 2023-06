Lorch: Saal im Bürgerhaus wird im Sommer zur Baustelle

Foto: deondo

Die Stadt Lorch nutzt die langen Sommerferien, in denen der Gemeinderat pausiert, für die Modernisierung des Sitzungssaals im Bürgerhaus. 73.000 Euro kosten die Schallschutzdecke und das nötige Gerüst. Ein Beschluss fiel auch zur Kanalsanierung in Waldhausen.

Freitag, 02. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Sie nimmt Gestalt an: die Sanierung des Hans-​Kloss-​Saales im Bürgerhaus in Lorch, in dem auch am Donnerstagabend wieder der Gemeinderat tagte. Während der großen Ferien, während der traditionell auch die „parlamentarische Sommerpause“ stattfindet und daher keine Sitzungen erfolgen, wird der Saal schallschutztechnisch aufgemöbelt.

Am Donnerstag wurden die ersten Aufträge für den Trockenbau, der eine Schallschutzdecke inklusive erforderlichem Gerüst umfasst, und die Elektroarbeiten im Gesamtwert von rund 73.000 Euro vergeben. Günstigste Bieter waren zwei Unternehmen aus der Region.

Es sei auch geplant, Deckenlautsprecher zu installieren. Aber über diese Ausschreibung sollen die Gemeinderäte in einer späteren Sitzung entscheiden, sagte Bürgermeisterin Marita Funk.

Die Kosten für den Trockenbau liegen inzwischen gut neun Prozent über der ursprünglichen Kostenberechnung, sagte Marita Funk, seien jedoch im Haushalt 2023 eingeplant, und die Finanzierung sei gesichert.

Auch die Elektroarbeiten wurden deutlich teurer als ursprünglich vorgesehen. Geplant ist, neue Kabel zu verlegen und Kanäle einschließlich der Anschlüsse für die Lautsprecher herzustellen.





Wie der aktuelle Stand bei der Kanalsanierung in Waldhausen ist und welche Rolle dabei das Wetter spielt, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 3. Juni. Erhältlich ist die komplette Ausgabe auch online im iKiosk.

Schon seit Sommer 2021 ist die Verwaltung damit beschäftigt, die Sanierung in trockene Tücher zu kriegen. Damals hatte der Gemeinderat beschlossen, dass die erforderlichen Planungen, Ausschreibungen und Vergaben erfolgen sollten.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



284 Aufrufe

251 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen