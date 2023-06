Normannia Gmünd: Kelecti Nkem verlängert

Der 22-​jährige Kelecti Nkem hat sich in der nun fast beendeten Saison in der Fußball-​Verbandsliga schnell in die Herzen der Fans des 1. FC Normannia Gmünd gespielt. Er wird auch in der kommenden Saison für die Mannschaft von Zlatko Blaskic auflaufen. Das hat Stephan Fichter, Sportlicher Leiter der Normannen, nun mitgeteilt.

Freitag, 02. Juni 2023

Alex Vogt

33 Sekunden Lesedauer



Der 1,76 Meter große Publikumsliebling „Kelly“, wie er von allen gerufen wird, kam vor dieser Saison vom VfB Neckarrems nach Schwäbisch Gmünd. „Ich freue mich sehr über die Verlängerung meines Vertrags bei der Normannia. Ich fühle mich sehr wohl und möchte gemeinsam mit dem Verein erfolgreich sein, um mich weiterzuentwickeln und meine Ziele zu erreichen“, sagte Nkem bei der Vertragsverlängerung. Fichter freute sich riesig, mit Nkem verlängert zu haben: „Er tut unserem Spiel unheimlich gut und bringt alles mit, um sich weiterzuentwickeln.“

