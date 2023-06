Schmiedgassen: Geteiltes Echo zu Verkehrsfreigabe

Foto: bri

Seit Donnerstag darf auch durch die Vordere Schmiedgasse wieder der gesamte Verkehr rollen. Während sich die einen freuen, dass sie dank Kurzzeitparkplätzen wieder bequemer einkaufen können, sehen andere im Vorgehen der Stadt einen „Schildbürgerstreich“.

Freitag, 02. Juni 2023

Benjamin Richter

41 Sekunden Lesedauer



Wenig zeugt noch davon, dass die Stadt Schwäbisch Gmünd in den Schmiedgassen einst das erste Kapitel der Entwicklung einer lebenswerteren Innenstadt aufschlagen wollte. Eine Terrasse vor der Bäckerei Frey, ein paar Blumenkübel gegenüber dem Schmiedturm – das war’s.

Die Autos rollen wieder durch die Vordere Schmiedgasse, und ihre Fahrer nehmen die wieder eingerichteten Kurzzeitparkplätze an der Stelle der bis vor Kurzem hier platzierten Außengastro-​Bretterflächen gern in Anspruch. Abkehr von der autofreien Stadt – was sagen die Gmünder?

„Ich finde es super“, freut sich Sabrina Müller, gerade auf dem Weg in eine Bäckerei, über die Verkehrsfreigabe. „Die Kurzzeitparkplätze sind zurück, was bedeutet, dass ich wieder bequemer einkaufen kann.“





