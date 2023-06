Stadtfest 2023 in Schwäbisch Gmünd

Am 9. und 10. Juni ist es wieder so weit: Das traditionelle Gmünder Stadtfest steht an. Neben zahlreichen musikalischen Acts und kulinarischer Bewirtung steht auch der 40er-​Umzug an. Auf ein Element allerdings musste man dieses Jahr verzichten.

Freitag, 02. Juni 2023

Sarah Fleischer

Johannisplatz, Kornhausplatz, Mühlbergle,

Sechs Bühnen, 45 Stände und ein umfangreiches Programm — das Gmünder Stadtfest soll am nächsten Wochenende der Innenstadt einheizen. Am Oberen Marktplatz, Münsterplatz und Marktgässle können Besucherinnen und Besucher Live-​Musik erleben. „Da ist eigentlich für jeden etwas dabei, wir haben musikalisch eine ganz bunte Mischung“, so Robert Frank von der Tourismus und Marketing GmbH. Das gleiche gelte auch für das Speisen– und Getränkeangebot.

Allerdings wird das Stadtfest in diesem Jahr ohne den Nachwuchsbandwettbewerb stattfinden. Dafür habe man kurzfristig eine Location bespielen können, die man eigentlich nicht eingeplant hatte, so Frank.







