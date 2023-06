Warum bringt uns Stau zum Ausrasten?

Foto: Jens Märker /​pix​e​lio​.de

Der Beginn der Pfingstferien ist Stauzeit. Und kommen Menschen im Auto nicht voran, kehren sie gerne die dunkelsten Züge ihrer Persönlichkeit hervor. Warum das so ist – und was wir dagegen tun können.

Freitag, 02. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Das Gefühl der Freiheit ist beim Start in den Urlaub oft unendlich. Das Auto ist voll gepackt, das Ziel im Kopf, mit der Aussicht nach süßen Tagen am Meer oder in den Bergen startet man den Motor und rollt los.

Dann steht man erst mal an der roten Ampel, dann an noch einer, und bei der Auffahrt auf die Autobahn beginnt auch schon der Verkehr zu stocken. Irgendein Wagen mit dicken Auspuffrohren und breiten Reifen (Sportpaket!) drängt sich noch schnell vor, nur um direkt vor einem durch den zähen Verkehr zu zuckeln.

Manchmal schnellt in diesen Situationen der Mittelfinger nach oben, man brüllt ein mit A beginnendes Schimpfwort durch das geschlossene Fenster, das der andere sowieso nicht hört.

Im Straßenverkehr wird der menschlichen Psyche ohnehin schon viel abverlangt. Und im Stau wird zusätzlich aus der großen Freiheit ein fremdbestimmter Stillstand. „Auf der Autobahn sind Sie in Ihrem Auto ein Gefangener“, sagt Michael Schreckenberg.

Man komme weder voran noch könne man einfach aussteigen, meint der Physiker von der Universität Duisburg-​Essen, der einer der führenden Stauforscher in Deutschland ist.





Warum man im Stau fast immer den Eindruck hat, dass man von doppelt so vielen Autos überholt wird, wie man selbst überholt, lesen Sie am Freitag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die ganze Ausgabe auch digital im iKiosk.

