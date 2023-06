Deutsche Post richtet neue Filiale in Gmünder Sebaldstraße ein

In die Sebaldstraße 8 wird eine Postfiliale einziehen. Die Arbeiten sind im Gange, auch das Logo der Deutschen Post/​DHL ist bereits im Fenster angebracht worden. Das Unternehmen konnte jedoch noch kein Eröffnungsdatum mitteilen.

Auf Anfrage der „Rems-​Zeitung“ erklärte ein Unternehmenssprecher, bei der Filiale in der Sebaldstraße handele es sich um eine Neueröffnung: es werde also nicht an anderer Stelle der Region eine Filiale geschlossen.







Die Deutsche Post/​DHL setze auf ein Nebeneinander von klassischen Postfilialen und automatisierten Packstationen: „Das ist für uns kein Entweder-​Oder“, sagte der Sprecher. Wie er weiter ausführte, werde die Filiale in der Sebaldstraße 8 im Betrieb voraussichtlich an sechs Tagen in der Woche geöffnet sein.

