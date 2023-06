Ein Spielplatz in der Box für ein Erdbebengebiet

Foto: Sonnentag

Kunst kann Langzeitwirkung haben. Ein Beispiel dafür ist der Spielplatz in der Box, den das Architekturbüro Sonnentag zur Gmünder Art 2019 beigesteuert hat. Ein großes Transparent am Bürogebäude am Johannisplatz 6 erzählt die Geschichte des Containers jetzt weiter. Er erfreut jetzt Kinder in Petrinja. Dort tobte im Dezember 2020 ein Erdbeben.

Dienstag, 20. Juni 2023

Jürgen Widmer

Thomas Sonnentag verzichtet nicht nur auf Widerspruch, er und sein Team haben zur Gmünder Art 2019 ein Projekt umgesetzt, dass wohl ganz im Sinne des großen Klassikers gewesen wäre. Sie bauten einen Spielplatz, der in einen Überseecontainer passt: den Spielplatz in der Box.

Heute steht dieser in der kroatischen Stadt Petrinja. Dabei sollte er ursprünglich nach Äthiopien.





Wie der Container an seinen jetzigen Platz kam und warum ein großes Transparent am Johannisplatz daran erinnert, lesen Sie in der Dienstagsausgabe der Rems-​Zeitung.



„Der Mensch spielt nur, wo er in voller Bedeutung des Worts Mensch ist, und er ist nur da ganz Mensch, wo er spielt.“ Wer wagt es schon, Friedrich Schiller zu widersprechen. Der ist immerhin nach Goethe der bekannteste deutsche Dichter und damit eine anerkannte Geistesgröße.

