Für den Klimaschutz: Irland plant Tötung von 200.000 Kühen

Foto: uschi dreiucker /​pix​e​lio​.de

Das Klima und das liebe Vieh: Die Emissionen auf der Grünen Insel sind zu hoch – nun sollen Tiere „vom Markt genommen“ werden.

Dienstag, 20. Juni 2023

Benjamin Richter

45 Sekunden Lesedauer



Geht es nach der Butterwerbung – aber wann geht es schon nach der Butterwerbung? –, sind die irischen Kühe die glücklichsten der Welt. Wenn sie aber lesen könnten, was in einem internen Papier des Landwirtschaftsministeriums in Dublin ihre Zukunft betreffend vorgeschlagen wird, dürfte das kaum noch zutreffen.

Um nämlich die Klimaziele des EU-​Mitglieds zu erreichen, könnten – so lautet ein Vorschlag – in den kommenden drei Jahren fast 200.000 Kühe getötet werden.

Die 18.000 irischen Milchbauern fühlen sich überrollt. „Es sollte bilaterale Gespräche geben, um einen Plan zu erstellen, der die ganze Branche mit ins Boot holt“, sagte Pat McCormack, Präsident des Verbands der irischen Milchlieferanten, der Deutschen Presse-​Agentur. „Die Regierung muss Engagement zeigen und ein Budget vorlegen, um das zu finanzieren.“ Außerdem könne so ein Programm nur freiwillig sein.





Irland ist nicht das einzige Land, das über Kühe diskutiert. Wo das noch geschieht, das lesen Sie am Dienstag auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich auch online im iKiosk.

