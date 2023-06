Hochschul-​DM in Schwäbisch Gmünd

Die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Schwimmen wird von Freitag bis Sonntag im Bud-​Spencer-​Bad in Schwäbisch Gmünd ausgetragen. Der Gmünder Henning Mühlleitner möchte sich in seiner Heimat für die Universiade in China qualifizieren.

Die Sportstadt Schwäbisch Gmünd ist Schauplatz einer außergewöhnlichen Großveranstaltung: Vom 23. bis 25. Juni findet die Deutsche Hochschulmeisterschaft im Schwimmen im Bud-​Spencer-​Bad statt – wegen der Coronapandemie nach dreijähriger Pause wieder. Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband (adh) als Veranstalter und die Pädagogische Hochschule Schwäbisch Gmünd sowie der Schwimmverein Schwäbisch Gmünd als gemeinsamer Ausrichter freuen sich deshalb über die rund 1300 Einzel– und 100 Staffelmeldungen.

Die Wettkämpfe beginnen am Freitag um 16 Uhr mit dem ersten Abschnitt. Am Samstag um 9.30 Uhr und ab etwa 12.45 Uhr sowie am Sonntag um 9.30 Uhr und ab 12.15 Uhr folgen die weiteren Abschnitte.





Mehr über diese Deutschen Hochschulmeisterschaften und die Starterinnen und Starter aus Schwäbisch Gmünd lesen Sie im Bericht des Schwimmvereins Gmünd in der Rems-​Zeitung vom 20. Juni.



