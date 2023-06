Playa de Gamundia: Die besten Footvolley-​Teams aus Europa kommen nach Schwäbisch Gmünd

Foto: Zimmermann

Das Zentrum des Footvolley-​Sports in Europa ist nicht Rom, Graz und sind nicht die Strände von Portugal. „Das größte, beste und schönste Turnier in Europa findet jedes Jahr in Schwäbisch Gmünd statt“, sagt Ron Ben Ishay, der für Israel startet beim Major-​Turnier am 24. und 25. Juni auf dem Johannisplatz und Marktplatz.

Dienstag, 20. Juni 2023

Alex Vogt

Ganz klarer Top-​Favorit bei den Herren ist Israel mit Maor Haas und Ron Ben Ishay, zuletzt in Rom setzte sich dieses Duo sogar gegen Brasilien durch. Die Titelverteidigung für Israel in Gmünd ist möglich. „Wir werden alles dafür geben“, so Maor Haas. Ebenfalls gute Chancen auf den Turniersieg werden den Italienern und Franzosen sowie den Portugiesen zugetraut. Und Überraschungen gibt es eigentlich jedes Jahr. So kann Deutschland mit den heimischen Fans im Rücken sicher über sich hinauswachsen und für Furore sorgen.

Gespielt wird an diesem Samstag ab 11 Uhr auf dem Hauptspielfeld auf dem Johannisplatz sowie auf Feld II auf dem Marktplatz. Gegen 20 Uhr ist der erste Tag vorbei. Am Sonntag geht es weiter um 10 Uhr. Das Finale der Frauen steigt um 16.30 Uhr, das Männer-​Endspiel beginnt um 17.30 Uhr.





Welche weiteren Footvolley-​Mannschaften in Schwäbisch Gmünd am kommenden Wochenende an den Start gehen werden, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20. Juni.



16 Herren-​Teams und sechs Damen-​Teams sind beim Sparkassen-​Footvolley-​Cup auf der Playa de Gamundia am 24. und 25. Juni dabei.

