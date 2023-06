Start der Ehrenamtskarte im Ostalbkreis

Foto: Sozialministerium

Ab dem 1. August können ehrenamtlich engagierte Menschen aus Baden-​Württemberg in vier Modellregionen landesweit gültige Ehrenamtskarten beantragen – unter anderem im Ostalbkreis.

Dienstag, 20. Juni 2023

Sarah Fleischer

„Wir danken mit der Ehrenamtskarte den Menschen, die in hohem Umfang freiwillig Gutes für die Gemeinschaft tun“, sagte Sozial-​, Gesundheits– und Integrationsminister Manne Lucha bei der offiziellen Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen am 19. Juni in Stuttgart.



„Der Ostalbkreis ist sehr stolz darauf, den Zuschlag für dieses Pilotprojekt erhalten zu haben“, betonte Landrat Dr. Joachim Bläse. Er sei gespannt, welche Erfahrungen der Ostalbkreis als Flächenlandkreis sammeln werde.

„Ich denke, das wird sehr positiv angenommen werden“, meint Magdalene Goldbach, Leiterin des Kloster-​Hospiz in Schwäbisch Gmünd. Auch Michael Berger, Stadtbeauftragter der Malteser Schwäbisch Gmünd, hät die Ehrenamtskarte für eine schöne Idee — hat aber auch bestimmte Erwartungen.





Was für Erwartungen das sind und wer die Ehrenamtskarte überhaupt bekommen kann, erfahren Sie am Mittwoch in der Rems-​Zeitung.



