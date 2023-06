Stratotanker überm Stauferland

Foto: Bundeswehr/​Ingo Bicker

Die großen Nato-​Luftwaffenübung spielte sich am Donnerstag weitgehend unbemerkt und relativ leise nun auch am Himmel über der Ostalb und dem Allgäu mit internationalen Gästen ab.

Dienstag, 20. Juni 2023

Jürgen Widmer

Aufmerksame Himmels-​Beobachter erkannten mit Hilfe von Ferngläsern und Apps auf Handys und Computern dennoch ein buntes, sprich internationales Treiben am Himmel über Ostwürttemberg. Jagdflugzeuge („Eurofighter“) waren zwischen den Wolken zu sehen sowie auch Erdkampflugzeuge vom amerikanischen Typ A-​10 Thunderbolt, jedoch mit bloßem Auge allenfalls als Punkte weit oben am Himmel.





Unter anderem waren zwei Stratotanker im Einsatz. Was es mit diesen Flugzeugen auf sich hat, lesen Sie am Dienstag in der Rems-​Zeitung.



An manchen Tagen liegt über Schwäbisch Gmünd und der Ostalb ein Rauschen in der Luft. Die große Nato-​Übung „Air Defender 2023“ hat nun auch die Übungszone mit quer durch Süddeutschland erreicht – mit einem Korridor von der Pfalz via Ostwürttemberg bis zu Luftwaffenstützpunkten in Bayern. Die angekündigte, extreme Lärmkulisse blieb bislang aus.

