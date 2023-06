TSGV Waldstetten verpflichtet Baumgartner

Die Verantwortlichen des Fußball-​Landesligisten TSGV Waldstetten wissen schon länger, dass Abwehr-​Routinier Simon Fröhlich seine Schuhe an den Nagel hängen muss. So waren die Sportlichen Leiter, Mario Rosenfelder und Lukas Hartmann, darauf bedacht, einen Nachfolger zu finden, der über eine gewisse Erfahrung verfügt. Mit Chris Baumgartner (links) vom SV Ebersbach/​Fils kann man nun die Wunschlösung präsentieren.

„Das Bemühen von Mario und Lukas hat mir sehr imponiert. Es waren damals und jetzt wieder sehr angenehmen Gespräche. Ich habe selten Verantwortliche kennengelernt, die so gut vorbereitet in Gespräche gehen“, lobt Baumgartner seine zukünftigen Sportlichen Leiter, die gleichsam auch seine Mitspieler sein werden.



„Uns war es wichtig, eine gewisse Erfahrung in die Innenverteidigung zu bekommen. Chris ist ein absoluter Führungsspieler, der jahrelang auch das Kapitänsamt innehatte. Er ist die Wunschlösung und wir freuen uns, dass es in diesem Jahr nun geklappt hat“, sagt Hartmann. Baumgartner verfüge nebst seiner Erfahrung über eine gute Spieleröffnung, die zum TSGV passe, sei dazu sehr lautstark, so Hartmann weiter.





Was Baumgartner sonst noch zu seinem Wechsel nach Waldstetten sagt, lesen Sie im TSGV-​Bericht in der Rems-​Zeitung vom 21. Juni.



An dem 33-​Jährigen waren Rosenfelder und Hartmann (rechts auf dem Bild) bereits im vergangenen Jahr interessiert, nach dem Abstieg des SV Ebersbach in die Bezirksliga aber wollte Baumgartner den Verein nicht verlassen, „was absolut für ihn spricht und was wir damals auch verstehen konnten“, sagt Hartmann. Der Kontakt aber riss nicht ab, die Bemühungen wurden in den vergangenen Monaten wieder intensiviert.

