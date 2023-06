Unwetterwarnung im Ostalbkreis — Orkanböen möglich

Die Radarbilder von intensiven Niederschlägen und sehr hohen Blitzraten zeigen ein deutliches Bild: Schon innerhalb der nächsten 30 bis 60 Minuten Minuten muss sich der Ostalbkreis auf den Durchzug einer sehr heftigen Gewitterfront gefasst machen. Sie nähert sich aus Richtung Südwest.

Dienstag, 20. Juni 2023

Thorsten Vaas

Das Kachelmann-​Wetterstudio hat um 19.50 Uhr vor einer markanten Gewitterfront oder gar von einer sogenannten Superzelle gewarnt, die sich zwischen den Räumen Stuttgart und Bodensee sehr rasch bilde. Das Ganze nimmt Kurs Richtung Nordost. also auch direkt auf die Ostalb zu. Im Kachelmann-​Livestream wird vor Windböen in Orkanstärke gewarnt, die sich an der Vorderfront der riesigen Gewitterzelle bilden könnten. Also schnell noch den Garten wetterfest machen.

