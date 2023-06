Vorbild Tübingen: Verpackungssteuer gegen Müll in Gmünd?

Foto: Ulmer Pressebildagentur

„Wegwerfen soll teuer werden“: Um gegen den Müll durch Einwegverpackungen etwas zu tun, kann sich die Gemeinderatsfraktion söl auch in Schwäbisch Gmünd eine Verpackungssteuer vorstellen. Die Stadtverwaltung soll nun die Umsetzung prüfen.

Dienstag, 20. Juni 2023

Benjamin Richter

„Einmal die Nummer 13 zum Mitnehmen, bitte.“ Ein Satz, der in Tübingen mehr kostet, wenn die Mahlzeit nicht in einem Mehrwegbehälter ausgegeben wird. Denn Einwegbehälter kosten dort bis zu 50 Cent mehr.

Nach diesem Vorbild könnte doch auch in Schwäbisch Gmünd eine Steuer auf solche Verpackungen berechnet werden, oder? Das will die Gmünder Gemeinderatsfraktion sozial.ökologisch.links (söl) wissen.





Wie eine solche Steuer in der Stauferstadt eingeführt werden könnte, soll die Stadtverwaltung nun prüfen. Einen Antrag dazu hat die Fraktion bereits gestellt. „Das Ärgernis über Müll in Wäldern, auf Wiesen und am Straßenrand ist sehr groß“, berichtet Fraktionsvorsitzender Sebastian Fritz.Markus Herrmann, Pressesprecher der Stadtverwaltung, steht der Idee offen gegenüber. „Wir müssen natürlich erst schauen, wie hoch der Aufwand ist und was die rechtlichen Voraussetzungen sind.“ Geht es nach söl, könnte die Steuer 2025 eingeführt werden.

