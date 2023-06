Barocke Erlebnisführung in Schwäbisch Gmünd

Foto: ehuth /​pix​e​lio​.de

Bei einem abwechslungsreichen Spaziergang durch die Gmünder Altstadt entführt eine Gästeführerin im historischen Gewand alle Interessierten in die Zeit des Barock.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Benjamin Richter

36 Sekunden Lesedauer



Der Rundgang findet am Samstag, 24. Juni, um 14 Uhr statt. Die Gemahlin des bekannten Gmünder Stadtchronisten Dominikus Debler weiht in so manche Geheimnisse und unterhaltsame Geschichten ein.

Maria Franziska heiratete 1788 den damals 31-​jährigen Dominikus Debler (1756 – 1836). Der Schwäbisch Gmünder Kaufmann war ein leidenschaftlicher Geschichtensammler. Auf mehr als 17.500 großformatigen, eng beschriebenen Seiten registrierte er in einer der größten Stadtchroniken Deutschlands die Geschehnisse seiner Zeit.

Treffpunkt: 14 Uhr am i-​Punkt in Schwäbisch Gmünd. Kosten: 8 Euro pro Person, Schüler/​Studenten 4 Euro. Die Führung ist kurz vor Beginn im i-​Punkt zu begleichen. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Nähere Informationen gibt´s im i-​Punkt Schwäbisch Gmünd unter 0 71 71/​6 03 – 42 50.





