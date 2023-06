Erst „Präha“, dann Reha: Wie Patienten fit für OP werden

Foto: Michael Bührke /​pix​e​lio​.de

Wer fit ist, kommt besser mit den Folgen einer Operation zurecht. Weswegen man in der orthopädischen Chirurgie, zum Beispiel vor dem Einsetzen künstlicher Gelenke, den Patienten auch schon entsprechend vorbereitet. Doch andere Patienten könnten auch davon profitieren. Prähabilitation ist wichtig.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Benjamin Richter

58 Sekunden Lesedauer



Er ist eine Zusammensetzung aus „Präoperativ“ und „Rehabilitation“, womit auch schon klar wird, worum es bei ihm im Wesentlichen geht. Nämlich darum, wie Natascha Nüssler, Vizepräsidentin der Deutschen Gesellschaft für Allgemein– und Viszeralchirurgie, erklärt, „das Komplikationsrisiko zu verringern und dafür zu sorgen, dass sich Patienten nach der Operation möglichst schnell wieder erholen“.

Tim Vilz vom Universitätsklinikum Bonn verwendet zur Erklärung der Präha gerne ein Beispiel aus dem Sport: „Niemand würde einen Marathon ohne Ernährungsumstellung und Training und auch nicht ohne eine entsprechende psychische Vorbereitung angehen. Und das sollte man auch bei einer schweren OP so handhaben – denn die verlangt uns ebenfalls viel ab.“





Wie sich eine „Präha“ auf die Komplikationsrate und Verweildauer im Krankenhaus auswirkt, lesen Sie am Mittwoch auf der Wissen-​Seite der Rems-​Zeitung. Erhältlich ist die gesamte Ausgabe auch digital im iKiosk.

Wer in diesem Jahr über den Deutschen Chirurgie-​Kongress in München geht, dem fällt ein Thema ins Auge: „Prähabilitation – sinnhaft oder Lifestyle“. Der Laie fragt sich, ob dahinter wohl ein Druckfehler steckt. Denn Reha ist ihm bekannt, aber Präha? Tatsächlich aber ist dieser Begriff in der Chirurgie ziemlich „hip“ – ohne aber deswegen nur Lifestyle zu sen.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



405 Aufrufe

233 Wörter

2 Stunden Online



Beitrag teilen