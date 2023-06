Erstes Bürgerforum zur Kliniken-​Zukunft: Viel Einigkeit, aber auch Kritik

Foto: tv

Bei den Bürgerforen zur zukünftigen Klinikstruktur im Ostalbkreis hat der erste von fünf Terminen stattgefunden. Einrichtung, Servicestelle und das beauftragte Kommunikationsbüro ziehen im Anschluss ein positives Fazit: Die Stimmung sei „allerbestens“ gewesen.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Benjamin Richter

1 Minute 2 Sekunden Lesedauer



Für die 40 erschienenen Teilnehmer, die sogenannten Zufallsbürger, sei es dabei zunächst einmal darum gegangen, sich gegenseitig kennenzulernen, erläutert Frank Ulmer vom Stuttgarter Kommunikationsbüro Ulmer. Die Frauen und Männer im Alter zwischen 16 und 70 Jahren hätten sich davon überzeugen können, dass der ganze Ostalbkreis im Forum gut abgebildet sei.

Zu verdanken ist das den Auswahlkriterien der beim Staatsministerium Baden-​Württemberg angesiedelten Servicestelle für Bürgerbeteiligung, zu denen neben Alter und Geschlecht auch Wohnort und Geburtsort zählen.

Man habe dabei keineswegs den Anspruch, repräsentativ zu sein, stellt Ulrich Arndt, Leiter der Servicestelle, klar. Stattdessen stehe die Vielfalt – sowohl im geografischen Sinn als auch bei den Meinungen – im Fokus.

Bevor letztere ausgetauscht wurden, sei aber erst einmal Gelegenheit gewesen, sich tiefergehend mit der aktuellen Kliniksituation auseinanderzusetzen.

Dazu stellte sich Dr. Ulrich Solzbach, Vorstandsvorsitzender der Kliniken Ostalb, den Fragen der Forumsteilnehmer. „Bis vor einem Jahr hatte ich noch nie von Zufallsbürgern gehört“, berichtete Solzbach am Dienstag bei einem Pressegespräch, das genau wie jener erste Forumstermin per Online-​Videokonferenz stattfindet. Auf seine Premiere in Sachen Bürgerforum blickt der Kliniken-​Chef als eine positive Erfahrung zurück.





Wie die thematischen Schwerpunkte bei den Bürgerforen festgelegt werden und warum die Macher großes Vertrauen in die „Zufallsbürger" setzen, erfahren Sie in der Rems-​Zeitung vom 21. Juni. Die gesamte Ausgabe ist auch online im iKiosk erhältlich.



