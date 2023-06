Green Economy und Co.: Gute Zukunftschancen für den Ostalbkreis

Im Ranking des jüngsten Prognos-​Zukunftsatlas werden dem Ostalbkreis sehr hohe Chancen zugesprochen. Unter den 400 Landkreisen und kreisfreien Städten rangiert er deutschlandweit auf Platz 41. Das wurde in der öffentlichen Sitzung des Bildungs– und Finanzausschusses des Kreistags mitgeteilt. Das Ranking zeigt jedoch auch Schwächen der Region auf.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Benjamin Richter

„Es tut gut, das Ranking zu sehen“, schloss sich Julia Landgraf-​Schmid (Grüne) an. Die gleichzeitig aufgezeigten Schwachpunkte seien Motivation, daran zu arbeiten. „Wir können super stolz sein“, konstatierte auch Thilo Rentschler (SPD), zumal der Ostalbkreis sich ständig nach oben gearbeitet habe von Rang 69 im Jahr 2016 über Platz 59 im Jahr 2019 auf nunmehr Rang 41.

Irritierend sei allerdings, dass der Kreis bei der Dynamik zurückgefallen sei. „Wir entfesseln gerade eine granatenmäßige Dynamik!“ Peter Traub (Freie Wähler) sagte, der Kreis werde dank des Prognos-​Zukunftsatlas viel mehr wahrgenommen, und er hoffe, dass dies auch bei der Landesregierung und beim Bund der Fall sei.





Die gute Platzierung des Ostalbkreises hat in der öffentlichen Sitzung des Bildungs– und Finanzausschuss des Kreistags für freudige Gesichter gesorgt.Es fühle sich gut an, in einer Region mit großen Zukunftschancen zu leben, meldete sich Inge Birkhold (CDU) zu Wort. Der Atlas habe aber auch Schwächen aufgezeigt beim Beschäftigungswachstum, beim mangelnden Nachwuchs an Fachkräften und bei der verkehrlichen Erreichbarkeit, wo der Ostalbkreis unterdurchschnittlich sei. Das seien Hausaufgaben für die nächsten Jahre.

