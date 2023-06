Kultur, Café und eine atemberaubende Sicht

Es gehört zu den prägenden Gebäuden in der Gmünder Innenstadt: das ehemalige Spielwarengeschäft Böttinger im Milchgässle. Jetzt haben der neue Besitzer Gad Smadja und sein Architekt Wolfgang Ripberger ihre Pläne erörtert. Geplant ist eine Kombination aus Gastronomie, Büros und Miertwohnungen.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Jürgen Widmer

„Es kann losgehen“, sagen sie unabhängig von einander. Sämtliche Abstimmungen mit Denkmalschutzbehörde und Stadtverwaltung sind erledigt, jetzt dürfen die Handwerker ran.





Was den zukünftigen Nutzern in dem Gebäude geboten wird und wie die detaillierten Planungen aussehen, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Das Beste gibt es bei der Besichtigung des Hauses zum Schluss: den atemberaubenden Rund-​um-​Blick von der Dachterrasse hinunter auf das Kornhaus, hinüber zum Münster, entlang die Klösterle-​Straße und rauf zum Zeiselberg. Die Dachterrasse sollen die zukünftigen Mieterinnen und Mieter des Hauses gemeinsam nutzen dürfen.Gad Smajda ist immer noch von diesem Blick begeistert, aber auch von den sonstigen Möglichkeiten des denkmalgeschützten Hauses, das in den kommenden zwölf Monaten komplett saniert werden soll. Auf ungefähr eine Million Euro schätzen er und Architekt Wolfgang Ripberger das Investitionsvolumen.

