Local Hero AG des Friedrich-II.-Gymnasiums von Lions Club ausgezeichnet

Foto: rv

In einer Schulversammlung wurde die „Local Hero“- Arbeitsgemeinschaft des Lorcher Gymnasiums Friedrich II. vom Lions-​Club Limes-​Ostalb mit dem Jugendpreis für soziales Engagement ausgezeichnet.

Mittwoch, 21. Juni 2023

Sarah Fleischer

26 Sekunden Lesedauer



Die Präsidentin des Lions-​Clubs Limes-​Ostalb, Rosalinde Gallitz, überreichte die mit einem Preisgeld von 700 Euro verbundene Ehrung persönlich. In ihrer kurzen Ansprache dankte sie den Schülerinnen und Schülern für ihr außergewöhnliches soziales Engagement.

Die Schülerinnen und Schüler der Local-​Hero-​AG besuchen regelmäßig die Senioren im Lorcher Alexander-​Stift. Dabei werden dann gemeinsame Aktivitäten von Jung und Alt gestaltet.







Was das für Aktivitäten sind und wie ob es im neuen Schuljahr mit der AG weitergeht, lesen Sie am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk

14 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung



313 Aufrufe

106 Wörter

1 Stunde Online



Beitrag teilen