Digitalisierung in Betrieben: Land fördert digiZ Ostwürttemberg

Symbolbild: Bing Image Creator

Das Wirtschaftsministerium fördert das digiZ Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg mit 950.000 Euro. Es ist eines von zwölf regionalen Digital-​Hubs und bekommt nun die Möglichkeit zur Weiterentwicklung.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Benjamin Richter

Dr. Nicole Hoffmeister-​Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus des Landes Baden-​Württemberg, hat am Donnerstag am Rande des Digitalgipfels Wirtschaft 4.0 Baden-​Württemberg in Stuttgart einen Bewilligungsbescheid über 950.000 Euro an das regionale Digital-​Hub digiZ Digitalisierungszentrum Ostwürttemberg überreicht.

Das Digital-​Hub erhält damit die Möglichkeit, sich mit einer Förderung des Wirtschaftsministeriums inhaltlich weiterzuentwickeln.





„Das digiZ hat sich als wichtige Anlaufstelle zur Digitalisierung in der Region etabliert und bietet auch künftig zielgruppenspezifische Unterstützungsleistungen und passende Infrastruktur zur Umsetzung der Digitalisierung in den Unternehmen“, betonte Hoffmeister-​Kraut.

