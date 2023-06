Gewitter-​Gefahr über der Ostalb: Haus, Hof und Garten wetterfest machen

Der Ostalbkreis ist bislang (Stand 18.45 Uhr) von den angekündigten Unwettern verschont geblieben, während den Bereichen Köln, Kassel und Frankfurt schon seit Stunden schwere Gewitter mit Hagelschlag und sintflutartigen Regengüssen toben. Wie werden der weitere Abend und die Nacht im Ostalbkreis verlaufen? Die RZ hält ihrer Leserinnen und Leser hier den Abend über auf dem Laufenden, wenn etwas passiert!

Donnerstag, 22. Juni 2023

Gerold Bauer

Einen guten Überblick gibt das Kachelmann-​Wetter, das in einem Livestream sehr präzise die Bildung und den Verlauf jeder einzelnen Gewitterzelle verfolgt. Der Moderator steht auch in Kontakt mit zahlreichen „Sturmjägern“ vor Ort. Auch aus Chats werden Echtzeit-​Berichte ausgewertet. Die Berichte lassen bereits Böses über Unwetterschäden in Hessen, Rheinland-​Pfalz und NRW erahnen.



Wörtlich war mit Blick auf Baden-​Württemberg bislang von einer „Gammelbewölkung“ die Rede. Damit ist von einer dichten Wolkendecke die Rede, aus der sich auch ein paar harmlose Schauer lösten. Andererseits vermied diese Wolkenbedeckung auch vertikale thermische Strömungen, die zum Aufbau der bis zu zwölf Kilometer hohen Gewiiterzellen führen, in denen sich dann Hagel und Blitze bilden. Gegen Abend verzog sich die „Gammelbewölkung“, so dass die Sonne aktuell doch noch die Atmosphäre brodeln lässt.

Richtung Süden zeigen sich erste Wolkentürme. Auch beobachten die Meteorologen Gewitterzellen, die sich im Bodenseeraum bilden und offenbar in Richtung Gmünder Raum ziehen. Im Dreieck zwischen Stuttgart, Aalen und Ulm gibt es über der Alb erste Blitzaktivitäten. Eine bislang noch kleine Gewitterzelle stand um 18.15 Uhr bei Donzdorf dürfte sich gegen 19 Uhr im Rosensteingebiet bemerkbar machen.





Am besten also: Ganz schnell noch für den Abend und die Nacht Haus, Garten und Hof sturmsicher machen. Große Gefahr geht, so die Erfahrung, von ungesicherten Kindertrampolinen ausm weil sie einerseits leicht sind und andererseits dem Wind ein große Angriffsfläche bieten.

