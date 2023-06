Kunstpreis der VR-​Bank geht an Willi Siber

Am Sonntag strömten viele interessierte Zuschauer in den Festsaal im Prediger, um die festliche Preisverleihung des 19. Kunstpreises der VR-​Bank Ostalb eG an Willi Siber zu verfolgen und um einen ersten exklusiven Blick in die dazugehörige, hochgelobte Ausstellung zu werfen.

Donnerstag, 22. Juni 2023

Sarah Fleischer

Der 1949 geborene Bildhauer, Maler und Zeichner Willi Siber zählt zu den wichtigsten süddeutschen Künstlern von internationalem Renommee.





Merh über den Künstler lesen Sie am Freitag in der Rems-​Zeitung.



„Der VR-​Kunstpreis ist eine Investition in den Zusammenhalt, die Kunst sendet Inspiration und Impulse in unsere Gesellschaft und bietet Raum und Ansätze für Transformation,“ so Richard Arnold. Die Kunsthistorikerin Dr. Sabine Heilig lud die Besucher ein, die Magie und den Zauber der Farben und die Lust am formalen Spiel in den Werken von Sieber zu entdecken. „Die Arbeiten bestechen durch ihre Perfektion und bieten Tiefgang für das Auge des Betrachters,“ berichtete Dr. Heilig, die den Bildhauer und Künstler und seine abstrakten Werke schon lange kennt.

